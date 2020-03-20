人民幣速遞：中間價跌至7.1052　創12年來新低

人民幣中間價周五(20日)跌至12年以來低位。據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.1052，較上日大幅下調530點子，為2008年3月以來低位，且呈四連跌。分析指出，主要受強美元影響。

人民幣走勢靠穩，離岸人民幣(CNH)兌美元一度升0.5%，至7.1203，最新報7.1205。每百港元兌91.7元人民幣。

於周四(19日)跌穿7.11元的在價人民幣(CNY)，今早曾升0.2%至7.0898，最新企7.09。

亞洲市，美匯指數一度升至102.99，迫近103關口，逾3年高位。

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