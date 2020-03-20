港股飆近千點　騰訊漲逾6%　地產股揚升

港股愈升愈有，恒生指數曾飆959點，高見22,669點。國企指數升近400點，主板成交440億港元。

幾隻重磅藍籌合力托市，騰訊飆6%；友邦保險升7%；中國移動升逾9%；滙豐控股升3%；中國平安升逾2%；工、中、建三大內銀股升2.7%至4%。油價急彈，中國海洋石油飆逾8%。

長實公布業績後有追捧，股價飆近15%，逼近40元，是表現最佳藍籌；長和亦反彈逾6%。其他地產股都做好，新世界發展升逾5%；九龍倉置業、恒隆地產、信和置業及新鴻基地產升4%至5%。

大型科網股顯著反彈，美團點評勁彈逾一成；小米集團升5.5%；阿里巴巴漲3.3%重上發售價。

【09:37】港股反彈逾600點 騰訊飆逾4% 煤氣急挫一成

港股升幅擴大至逾600點，恒生指數高見22,324點；國企指數升近300點，主板成交逾100億港元。

騰訊領漲，股價飆4.3%，高見358元。其他重磅股都顯著反彈，友邦保險升3.3%；中國移動飆5.5%；滙豐控股升2.2%；建設銀行升1.7%。

中華煤氣減派紅股，股份被拋售，曾挫10.7%，見13.02元的兩年新低；暫維持近9%跌幅。

【09:20】騰訊飆逾3% 煤氣急挫半成

各國相繼「放水」救市，外圍氣氛回穩；港股開市升438點，恒生指數報22,147點，重上兩萬二關。國企指數高開220點，報8,780點。

騰訊升3.5%報355港元，已貢獻恒指80點。阿里巴巴升1.7%；美團點評勁彈6.3%；小米集團升3%。

其他重磅股合力撐市，友邦保險升3.4%；中國移動升5.5%；工、中、建三大內銀股1.4%至1.8%；滙豐控股及中國平安升0.7%。

油價急彈逾兩成，中國海洋石油飆5.6%；中國石油升4%；中國石化升2.5%。

中華煤氣減派紅股，股價開市跌5.7%，報13.74元，是表現最差藍籌。其他公用股都跑輸，中電跌1%；港鐵跌0.7%；電能實業偏軟。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626