A股快報：滬深兩市靠穩　創指微跌

A股半日反覆靠穩，滬綜指收升12點或0.47%，報2,714點；深成指升11點或0.11%，至10,031點；創業板指數則微跌不足1點或0.01%，報1,894點。

板塊方面，次新股漲2.6%，釀酒及水泥股皆升1.7%，石油股升1.3%，生物製藥股升1%；而煤炭及飛機製造股跌0.8%至0.9%。

【10:29】A股快報：傳萬億刺激措施將出台 滬綜指漲1% 酒股抽升

外電報道內地將出台數萬億元人民幣(下同)財政刺激措施，滬深三大指數最新升0.6%至逾1%。

滬綜指最新升28點或1%，報2,730點；深成指升80點或0.8%，至10,099點；創業板指數升12點或0.6%，至1,904點。

板塊方面，釀酒股抽升近3%，水泥股漲2.5%，石油股升1.7%。

貴州茅台曾漲逾3.7%，股價重返1,000元關，高見1,033元，總市值1.29萬億元。其他酒股如青島啤酒、金種子酒及山西汾酒升幅介乎1%至3%。

【09:25】A股快報：三大指數揚升 油及酒股發力

內地股市向好，滬綜指高開24點或0.92%，報2,727點；深成指高開130點或1.31%，至10,150點；創業板指數高開29點或1.53%，至1,923點。

板塊方面，次新股領飆4%，石油及釀酒股齊升1.4%，水泥股升1.3%，煤炭及地產股升0.4%至0.5%。

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