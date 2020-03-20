人行貸款市場報價利率意外維持不變

中國人民銀行公布，3月份1年期貸款市場報價利率(LPR)維持4.05厘，預期為4厘；5年期LPR亦維持4.75厘，預期為4.7厘。

【何謂LPR？】

LPR是基於18家報價行每月為其最優質客戶提供1年期貸款的利率計算而來，定於每月20日公布；自去年8月改革以來，1年期調降過3次，由4.25厘調降至4.05厘，5年期以上調降過兩次，目前為4.75厘。

此前，西南證券分析師楊業偉指出，LPR調降是大趨勢，主要目的在於降低實體經濟融資成本，特別是近期疫情衝擊下實體經濟走勢疲弱，降成本和定向寬鬆是人行實施寬鬆政策的主要方式。

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