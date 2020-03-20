人行100億人民幣6個月期央票下周四在港投標
2020年03月20日 09:39
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人民銀行宣布，為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣孳息率曲線，總值100億元人民幣的6個月期人民幣央行票據將於下周四(26日)通過香港金融管理局債務工具中央結算系統(CMU)債券投標平台進行投標，並於3月30日交收，到期日為2020年9月28日，如遇節假日順延。
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