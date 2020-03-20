中華煤氣減派紅股兼看淡前景　股價曾瀉逾一成

煤氣去年末期息及全年息分別維持在23及35仙，惟派紅股由2009至2018年10年期間一直持續每10股送1股，減半為每20股送1股。常務董事陳永堅表示，削紅股是因應環球前景黯淡的審慎措施，究竟會否回復「10送1」要視乎今年情況。

然而，他直言，暫時對全球新冠肺炎疫情和金融市場暴瀉．雙重夾擊的下的前景較為悲觀。

煤氣去年股東應佔溢利69.65億元，按年倒退25.2%。

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