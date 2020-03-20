港股格局：彭偉新指瞓身買股未是時候

港股周五早間大幅反彈，恒指一度升超過900點，高見22,669點。

京華山一研究部主管彭偉新表示，現時港股波動性很大，連日的上下波幅超過1,000點，所以還看周五早間的近1,000點升幅收市時能否維持。

他指現時港股反彈合理，因已累跌不少，加上各國政府已推出很多救市措施，包括買政府債。

不過，現時問題出現在企業債身上，因近期投資級別債券指數持續下跌，一些最高投資級別的企業債也沒有人願意開價，這帶來的影響是企業很難再發債。其解決方法可能是央行也要買企業債，但在此之前不敢說股市已見底。

無疑現時股市估值很平，市帳率低，不過估值平貴與股價升跌是兩回事。如果你有充足資金和不急着用錢，現時可慢慢吸納。例如有100萬港元資金，先用20萬、30萬元資金入市，因現時經濟基本面已改變，可能一段時間在低位徘徊。

現時持有現金不會輸錢，但持有股票有機會輸，不值得瞓身買股。他預期恒指反彈阻力留意正在下移的10天線(現處約23,675點)。

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