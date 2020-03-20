【深度解構】全球經濟停擺　空姐悲慘轉行做超市？

新冠肺炎疫情大爆發，中國為阻遏新冠肺炎疫情擴散而決定關閉部分生產線，衝擊全球供應鏈，不單止嚴重影響國際貿易，隨着疫情大流行，歐美車廠亦紛紛「跟風」暫時關閉，掀起二次世界大戰以來最大規模的重工業停工潮！

【全球攬炒！車企停工潮二戰後罕見】

事實上，全球汽車工業大規模停工，堪稱1940年代二戰後罕見。工業生產大國中國、日本及南韓已率先宣布暫時關廠。

而美國底特律三大汽車製造商福特、通用及飛雅特克萊斯勒齊於周三(18日)宣布，暫時關閉位於美國、加拿大及墨西哥的工廠直至3月底，以遏止疫情擴散及因應汽車銷售下滑。而北美廠生產最賺錢的貨車及休旅車，如飛雅特克萊斯勒的Jeep Wrangler及福特F系列貨車等。

至於南韓現代汽車、日本本田汽車與豐田汽車亦相繼宣布暫時關閉美國車廠，Volkswagen則已暫時關閉設在美國田納西州查塔努加市(Chattanooga)的工廠。特斯拉(Tesla)也準備縮減美國組裝廠約75%員工，並將加州工廠的員工人數由約1萬人，縮減至2,500人。

德國方面，大型汽車工廠也可能停工兩周。同時，瑞士手錶製造商亦於周四(19日)起，關閉所有瑞士工廠至少10天。

汽車研究中心(CAR)研究主管齊確克認為，目前汽車業表現比2008年金融海嘯時佳，但全球製造商去年經歷貿易戰打擊，尚未恢復原氣，而是次疫情對環球的衝擊有多大，需視乎關廠時間持續多久。

【全球攬炒！空姐都要轉做超市員工】

各國因疫情擴散而相繼封國，對航空業的影響首當其衝。以澳洲航空公司(Qantas Airways)為例，3月底將停飛所有國際航班，約兩萬名員工受影響。

澳航行政總裁喬伊斯透露，澳洲最大的連鎖超市已表明歡迎航空僱員在零售業上班，空姐可以當導購員，行李搬運員工可當店舖理貨員，航空客服人員更是「無縫銜接」，培訓後可直接在超市客服中心上班。澳航將向員工發放4周帶薪年假，鼓勵大家去超市工作。

該航空公司承諾，疫情過後表現好的員工將第一時間從超市重返機場。不過他又提及，是次疫情危機重創國際航空業，堪比大蕭條和全球金融危機，需要多方攜手，共度時艱。

【全球攬炒！貨櫃短缺 咖喱豌豆等貨物閒置各地港口】

疫情牽涉的風暴更影響國際貿易。早前中國港口延遲卸貨和貨櫃船延遲返航，使全球貨櫃短缺，業界持續等待數十萬個貨櫃裝貨。隨着疫情擴散至全球，福州港開始隔離進港船隻，包括美國在內的船隻均須隔離14日，令貨櫃不足的情況進一步惡化。

根據中國國家統計局資料，上海港2月份的貨櫃吞吐量按年減少19.5%，出口的貨櫃亦按年減25%。

貨櫃短缺下，正導致從泰國咖喱到加拿大豌豆在內的所有貨物都閒置在世界各地港口。彭博引述報告指出，德國第二大城市漢堡、荷蘭鹿特丹和比利時最大港口城市安特衞普、美國長灘島和洛杉磯等歐美港口可取得貨櫃的數量創史上新低。彭博產業研究分析師克拉斯庫表示，今年首兩個月運至洛杉磯港及長灘港的貨櫃減少13%，而在所有進入美國的貨櫃中，該兩個港口佔比35%。

加拿大產業集團Pulse Canada是代表該國農民、貿易商以及豌豆和小扁豆的加工廠，其總裁Julianne Curran稱，「減少了數以百萬噸的貨櫃運量，像我們這種產業，相當依賴貨櫃」。Curran提及，自從今年1月中國取消30艘開往溫哥華貨櫃船以來，加拿大就缺乏足夠的空貨櫃出口部分豌豆和小扁豆農作物，導致出口延遲兩個月。

值得留意的是，裝運亞洲消費品的貨櫃常在卸貨後，再裝運其他出口商品。例如，巴西常利用該類貨櫃裝運肉類、紙漿及咖啡到中國，加拿大則裝運特產、木材、三夾板以及紙製品。

【全球攬炒！歐元區大部分經濟已暫時癱瘓】

歐洲央行行長拉加德表示，需要通過大膽的、協調的對策來應對疫情帶來的衝擊，央行將探索所有選項來幫助經濟應對此次衝擊，主要考慮到歐元區經濟的很大一部分已處於暫時癱瘓狀態，預計經濟活動將出現顯著減少。

她又說，已完全準備好根據需要，盡可能擴大資產購買計劃的規模和實施時間，並調整其資產組合的構成，認為面對疫情，貨幣政策必須確保為經濟中的所有領域提供支持性融資條件，並且必須保持金融部門的流動性。

拉加德又提到，經濟面臨的極度不確定性已導致融資條件收緊，特別是長期債券。

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