港股格局：姚浩然料反彈首個阻力在22500點

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，雖然美股本周仍然波動，但周初為股份整體性下跌，或因機構性投資者調整組合所致，但周三、四部分零售相關股出現反彈，反映沽售行動或已暫時完結，並已吼入個別優質股，美股短線有望喘定。

至於港股方面，部分高息公用股近日捱沽，反映市場要錢唔要貨，他認為有機會因為機構性投資者將此板塊作為最後防線，周四(19日)減持最後一批貨，預期大市短期有望找到底部。技術上，恒指短期區間在21,900至22,600點，反彈首個阻力在22,500點，守穩其上有機會再試24,500點；至於下方支持在21,100點，跌穿的話或會下試兩萬點。

美國公布首階段將購買3,000萬桶石油以擴充戰略儲備，國際油價大幅反彈。姚指出，如果俄羅斯或沙特有意壓低油價至低於每桶45美元，令開採頁岩油氣便無利可圖，在此情況下，油價有中長線動力有限，只能博短線反彈。但若然今次油價大跌在俄羅斯或沙特意料之外，3月底前重啟談判，在好消息支持下，則油價有機會大幅反彈，油股有一定值博率。不過他認為，中長線而言，環球經濟動力減漫，油價難重上45美元樓上，石油股只宜作短線小注投機性部署，並嚴守止蝕。

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