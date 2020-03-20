新冠肺炎：惠譽料疫情令全球GDP蒸發6.6萬億元

國際評級機構惠譽發布的最新季度《全球經濟展望》指出，新冠肺炎危機正在打擊全球經濟，國內生產總值(GDP)的水平正在下降，並陷入全球衰退的境地。惠譽對2020年全球基礎增長預測幾乎減半，從2019年12月預測的2.5%降至1.3%，此次修訂使2020年全球GDP預測減少了8,500億美元(約6.6萬億港元)。

不過，若所有七國集團(G7)經濟體推行更普遍的封鎖措施，料今年的全球GDP會再急降。基本上，目前各國採取的緊急宏觀政策，純粹是在現階段盡量減少損失，並假設今年下半年危機緩解，有助確保經濟呈「V形」復甦。

惠譽又指出，是次疫情對中國經濟的衝擊非常嚴重，料內地GDP可能在2020年首季度下降5%以上。內地GDP下降實際上是史無前例的，至少在短期內，這些數字看起來比大多數以前的假設性「硬着陸」現象更為糟糕。在一段時間內，供應鏈中斷和內地需求下降對全球其他地區的延遲影響將繼續產生深刻的影響，特別是在亞洲其他地區和歐元區。

此外，疫情在中國以外的迅速傳播促使旅行和旅遊業急劇下降，隨着「社會隔離」的出現，全球範圍內的商務和休閒活動也被取消。其他一些大型發達國家如意大利及西班牙已經採取了與類似中國的激進官方鎖定措施。這些國家在未來幾個月中可能會看到GDP的大幅下降。

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