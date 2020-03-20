【果粉注意】蘋果公司也限購？iPhone只可買...

新冠肺炎由中國擴散至全球，為阻隔病毒傳播，內地工廠早前被迫大規模停工停產，致供應鏈斷裂，影響產品出貨。據外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)本周開始於多個地區對iPhone及iPad Pro等線上產品實施限購。

以iPhone 11、iPhone XR、iPhone8及iPhone 8 Plus為例，限制每人最多購買2部，但據悉，限購令僅限同款iPhone，如果在同一訂單中，選購不同型號手機，如2部iPhone 11及2部iPhone XR則不受限制。

至於Apple於本周最新發布的iPad Pro及MacBook Air。以香港為例，未有限制iPad Pro購買數量，但對Macbook Air則限購5部。

事實上，早於本月初，有美國紐約市的電子產品零售商指，公司銷售iPhone 11已經缺貨至少數周，主因疫情影響蘋果的供應鏈，內地向美國發貨速度放緩所致。

為控制疫情，Apple曾關閉內地42間零售店，現已重開，而上周五(13日)發聲明指，大中華地區的疫情放緩，當日重開區內的零售店，惟其他地區的確診數不斷增加，決定關閉大中華地區以外的門市至本月27日，以防病毒傳播。

蘋果公司亦早於2月預警，以疫情衝擊內地生產與銷售為由，警告3月底止季度收入將不符預期。

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