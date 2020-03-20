港元拆息︰隔夜息跌至0.69厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息大幅回落至0.69厘，呈兩連跌；1星期降至1.23厘；與樓按相關的1個月升至1.83厘，連升6日；3個月升至1.72厘。

20/3/2020

隔夜 0.69202厘

1星期 1.23476厘

2星期 1.75024厘

1個月 1.83464厘

2個月 1.71964厘

3個月 1.72036厘

6個月 1.73125厘

12個月 1.74857厘

19/3/2020

隔夜 1.10536厘

1星期 1.50121厘

2星期 1.74071厘

1個月 1.79375厘

2個月 1.63714厘

3個月 1.63964厘

6個月 1.65357厘

12個月 1.67732厘

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