港元拆息︰隔夜息跌至0.69厘
2020年03月20日 11:19
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息大幅回落至0.69厘，呈兩連跌；1星期降至1.23厘；與樓按相關的1個月升至1.83厘，連升6日；3個月升至1.72厘。
20/3/2020
隔夜 0.69202厘
1星期 1.23476厘
2星期 1.75024厘
1個月 1.83464厘
2個月 1.71964厘
3個月 1.72036厘
6個月 1.73125厘
12個月 1.74857厘
19/3/2020
隔夜 1.10536厘
1星期 1.50121厘
2星期 1.74071厘
1個月 1.79375厘
2個月 1.63714厘
3個月 1.63964厘
6個月 1.65357厘
12個月 1.67732厘
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