胡潤：全球房地產富豪54%來自中國　許家印蟬聯首富

胡潤研究院今日(20日)發布《2020胡潤全球房地產富豪榜》(Hurun Global Real Estate Rich List 2020)。上榜企業家主要財富來源於房地產領域，上榜門檻為10億美元，財富以截至2020年1月31日止計算。

全球房地產富豪中，有54%來自中國，佔比領先全球，其次是美國及英國，分別佔13%及7%。十大富豪中，有8位來自中國，並且囊括前三名。62歲的中國恒大主席許家印以2,310億元人民幣(下同)蟬聯全球地產首富。長和系資深顧問李嘉誠以2,000億元排第二；碧桂園主席楊惠妍家族以1,890億元排第三。

胡潤研究院在全球共找到256位身家達10億美元的地產企業家，較去年增加17位；總財富達6.7萬億元人民幣，較去年增長11%。當中，167人財富較去年增長，其中39位新上榜；50人財富較去年下降，另有24人落榜，39人財富保持不變；80%是白手起家的。在20%屬繼承財富的上榜地產企業家中，三分之二在繼承之後將財富繼續擴大，如唐納德·特朗普。

富豪榜中共有39位新面孔，其中排名最高的是奧地利Signa 42歲的Rene Benko，以財富350億人民幣位列榜單第47位。

19位女性，其中11位來自中國，以楊惠妍、龍湖集團吳亞軍和住香港的新鴻基地產郭氏家族鄺肖卿為首。

榜內還有5位「80後」，最年輕的是來自英國的29歲的休•格羅夫納(Hugh Grosvenor)、37歲的新鴻基地產郭基輝，以及39歲的楊惠妍和多弗集團胡興榮。

房地產是全球企業家的第二大財富來源，在今年胡潤全球富豪榜上，地產行業上榜人數佔比9.6%，第一名是科技行業(12.7%)

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，過去一年對房地產商來說還算不錯，這次新冠肺炎疫情的爆發在其榜單財富計算的截止日期之後。疫情對房地產商產生了很大的影響，推動了線上化發展，推動了對房企的支持性政策，也推動了房地產商的慈善行為。

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