【高盛推介】恒指反彈 牛熊證精選
2020年03月20日 11:34
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股隔晚上升，當中道指重上20,000點。美國聯儲局、英倫銀行、歐洲央行相繼推出刺激經濟措施穩定市場。
恒指周四(19日)低見21,139點，再創超過3年新低，收市跌582點。周五(20日)早段反彈。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見周四資金繼續吸納牛證，錄得約9,380萬元資金流入。
由於周四恒指跌至靠近21,000點水平，引致不少牛證被收回。當日市場上的牛證只剩餘十餘隻，選擇不足。然而周五有新一批牛證上市補充。投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意當中的恒指牛證(56167)，收回價22,000點，行使價21,900點，換股比率10,000，槓桿比率17.7倍，新上市貼牛。
並可留意收回價稍遠的恒指牛證(56170)，收回價21,518點，行使價21,418點，換股比率10,000，槓桿比率14.1倍，新上市較貼牛。
遠牛選擇則可留意在20,000及21,000點「大位」的恒指牛證(56168)及牛證(56169)。牛證56168，收回價21,000點，行使價20,900點，換股比率10,000，槓桿比率11.6倍，新上市21,000點大位牛證。牛證56169，收回價20,000點，行使價19,900點，換股比率10,000，槓桿比率8.3倍，新上市20,000點大位牛證。
熊證方面，周四亦有新一批收回價靠近23,000點的產品上市，可提供較佳槓桿。持有遠熊的投資者可轉倉至較低收回價產品以保持倉位兼鎖定利潤。投資者可留意恒指熊屬最貼價、槓桿最高的熊證(56153)，收回價22,905點，行使價23,005點，換股比率10,000，槓桿比率31.2倍，新上市，市場上最貼價、槓桿最高熊證。
並可留意收回價稍遠，在23,100至23,400點間，同是周五新上市的恒指熊證(56154)及熊證(56155)。熊證56154，收回價23,138點，行使價23,238點，換股比率10,000，槓桿比率22.1倍，新上市。熊證56155，收回價23,388點，行使價23,488點，換股比率10,000，槓桿比率17.2倍，新上市。
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