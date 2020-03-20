香港快運下周一起至4月底暫停所有航班營運

公司指出，將密切留意疫情發展，計劃於5月1日恢復航班營運，而官網亦繼續出售5月起出發的機票。疫情發展至今，公司25條亞洲航線當中，共有23條航線逾2,000個航段經已取消。凡因航線暫停營運而行程受到影響之旅客，將可獲提供更改出發日期、更改航線或全數退款之安排選擇。

為配合航線暫停營運之措施，公司會將機組人員原先分配於今年較後時間放取的年假，提前於4至6月期間放取，以確保恢復航班營運時備有足夠前線人手應付需求。其他控制成本措施、凍結職位招聘、協調供應商，以及推行「特別無薪假計劃」，藉此減輕疫情對企業財政所造成的影響。

香港快運行政總裁吳潔文稱，為確保能平穩渡過非常困難時期，該項措施實在是有必要推行。考慮到目前正面臨的挑戰，確保資金充裕是維持業務及團隊運作的關鍵。公司有超過96%的同事參加了「特別無薪假計劃」。

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