【專家點評】管泓姿：美股跌近3成　長線建倉夠值博

華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，美股經歷多日的大起大跌後， 三大指數較上月的歷史高位一度回調近30%水平，離熊市的歷史平均值，相差不遠矣。而且歷史數據顯示，美股跌入熊市的速度愈快，往往會更快速離開熊市。

美股最近每日大上大落，本周美股正反向兩倍產品每日高低波幅平均超過10%，提供短炒投資者不少機會。

隨着各國央行排洪式放水提供市場流動性，歐美央行亦計劃入市買債。美國白宮首席經濟顧問庫德洛周三(18日)表示，美國政府會盡一切努力緩解新型肺炎帶來的經濟衝擊，其中可能會建倉公司股票，作為對抗疫情措施的其中一項建議。

美股大調整後，其實值博率更高。特別是納斯達克100指數，投資於非金融股，盡攬全球最有創造力的科網好股。美股是全球最有投資價值的市場之一，長線投資者值得趁機入市。若將來市場情緒回復穩定，美股重回軌道，再加上可見的將來息口長期低企，最強科網股票表現將不會差。

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