【瑞通推介】中移騰訊領漲　好倉即市獲利

瑞通認股證牛熊證銷售部：多國相繼推出緊急措施救市，道指隔晚先跌後回升，收報20,087點，升188點或0.9%。

恒指周四(19日)曾瀉1,152點，低見21,139點的逾3年低位，最終收報21,709點，跌582點或2.6%。周五(20日)早段曾反彈逾700點，重返22,400點水平爭持。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾1.2億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.8億元，反映資金繼續博反彈。周四其牛證街貨重貨區為收回價21,000至21,077點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

中國移動去年純利1,066.41億元人民幣，按年跌9.4%，但勝過市場預期，周四午後股價拗腰反彈，跌幅由盤中最多跌7%，收市跌幅收窄至1.1%報48.25元，盤中高位曾升穿49元。中移去年派末期息每股1.723元，按年增加24%，管理層指會保持今年全年每股派息平穩。此外，集團計劃今年資本開支預算為1,798億元人民幣，按年增加8.4%，其中5G相關投資計劃約1,000億元人民幣，按年大幅增長3倍。另管理層指新冠肺炎疫情爆發拖累集團今年首2個月的移動及寬頻業務表現，同時拖延5G建設的進程。中移股價周五早段急升逾9%，高位見53元。周四有202萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有25萬元淨流出。

騰訊控股公布業績後，周四股價表現反覆，曾跌2.6%至325.2元，至尾市曾升穿350元，最終收升2.69%於343元，表現領先大市。股份周五早段曾升逾5%，高位重返360元水平，單一股份為恒指貢獻過百點升幅。騰訊周四錄超過26億元北水淨流入。輪證資金流方面，周四有超過2,600萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近2,100萬元淨流入。

A股走弱，南方A50周四曾低見12.12元，創52周低，最終跌幅收窄至2%收市，企12.5元。周五早段升2%，突破12.7元，7日連跌走勢告終。周四有170萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有52萬元淨流出。

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