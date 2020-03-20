【高盛推介】騰訊跑贏大市　牛熊證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股在業績公布後周四(19日)開始反彈，收市升約2.7%。周五(20日)早段繼續發力反彈，高見364.4港元。

騰訊去年非通用會計準則純利達9,943.51億元人民幣，按年升22%，合符市場預期。券商在騰訊公布業績後仍普遍給予「買入」等看好評級，目標價最高530元。

周四資金在騰訊反彈時轉向部署淡倉，當中熊證錄得約1,770萬元資金流入。而牛證於雖見資金沽出，但以過去5個交易日計，仍共錄得約6,9960萬元資金流入。

雖見騰訊周五早段繼續反彈，但投資者在部署時仍須注意波幅風險。從VHSI恒指波幅指數可以反映出來，周五跌幅比較明顯，會影響窩輪價格表現。因此部署可考慮以高對沖值的牛熊證做部署。

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