新冠肺炎：中國民航信息料不利全年營運表現
2020年03月20日 12:15
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中國民航信息網絡(00696)公布，自新型冠狀病毒肺炎疫情發生後，國內外採取多項嚴厲措施遏制疫情擴散，民航行業客運量大幅下滑，參考公司今年1至2月運營數據，預計疫情對集團上半年及全年的營運表現將產生不利影響。
該公司今年1至2月的主要運營數據中，就中國商營航空公司系統處理量而言，國際及國內分別按年銳減39%及近44%。
至於外國及地區商營航空公司系統處理量則按年大挫逾66%。
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