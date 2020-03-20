華潤啤酒去年多賺34%　今年首兩月稅前盈利跌42%

期內，綜合營業額按年增長4.2%，至331.9億元；未計利息及稅項前盈利增長47.6%，至21.63億元。

集團整體啤酒銷量按年上升1.3%至約114.34億升。受益於品牌重塑戰略，「雪花」產品結構進一步提升，加上收購喜力中國的影響，中高檔啤酒銷量按年增長8.8%，使整體平均銷售價格按年上升2.8%。毛利按年升9.2%，至122.26億元。集團於去年受收購喜力中國的影響，使整體銷售及分銷費用按年上升6.4%。

在新冠肺炎疫情期間，集團通過遠程辦公或在得到各省市政府的批准後，以輪班的方式實現逐步復產復工，並做好各項部署，以便疫情一旦過去，能夠迅速恢復正常業務和生產工作，但預期上述疫情對集團生產及銷售會造成一定的負面影響。集團截至今年2月29日止兩個月之未經審核綜合營業額及未計利息及稅項前盈利較2019年同期下降約26及42%。

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