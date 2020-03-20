中國海外宏洋去年多賺62% 末期息19.5港仙
2020年03月20日 12:27
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中國海外宏洋集團(00081)公布截至2019年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利33.3億元人民幣(下同)，按年升62.96%，每股基本盈利97.3分，派末期息19.5港仙。
公司主席兼執行董事庄勇於業績中稱，短期而言，受新冠肺炎疫情影響，此期間房地產銷售會受到壓力。可是，支持房地產行業穩健發展的各項舉措已在逐步公布並實施，相信銷售將會呈現回升態勢，並漸趨平穩。從中長期看，中國經濟穩中向好是主旋律，房地產穩定健康發展具有堅實的基礎。長遠而言，集團對中國房地產市場充滿信心。
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