中國海外宏洋去年多賺62%　末期息19.5港仙

公司主席兼執行董事庄勇於業績中稱，短期而言，受新冠肺炎疫情影響，此期間房地產銷售會受到壓力。可是，支持房地產行業穩健發展的各項舉措已在逐步公布並實施，相信銷售將會呈現回升態勢，並漸趨平穩。從中長期看，中國經濟穩中向好是主旋律，房地產穩定健康發展具有堅實的基礎。長遠而言，集團對中國房地產市場充滿信心。

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