【大師睇市】最壞情況或已反映！

訊匯證券行政總裁沈振盈認為，港股周四(19日)低位見承接，恒指今早曾反彈逾900點，大市開始轉趨穩定。他補充，多國央行已先後推出多個救市方案，如減息、量寬(QE)及禁沽空等，但環球股市反而愈跌愈多。雖然市場以對疫情恐懼、經濟前景的憂慮作為藉口，但其實美股大跌涉及好多技術性原因，包括對沖基金拆倉、去槓桿沽貨等因素，最壞情況或已反映，待跌完最後一轉，市場才會反映「救市」措施的利好因素。

另外，內地疫情受控，武漢逐步解封及工廠復工等利好因素仍未於市場反映，相信港股短期跌勢暫時可喘定，後市可反覆做好。他建議留意債息若可進一步回升，市況可望回穩向好。除非炒衍生工具或持重倉，否則有貨可繼續揸，有能力的投資者可趁震盪買貨，5G概念股若跟足大師指示，現時最多賺少咗，但仍然有錢賺，毋須過分恐慌。

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