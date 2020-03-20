【專家樓評】李志成：疫襲樓市　適時撤辣？

早前世衞將新型肺炎疫情列為全球大流行，加上石油價格大戰衝擊，投資者信心受挫，市場避險情緒升溫，美股及港股反覆波動。

聯儲局本周再減息1厘，短短兩星期合共減息1.5厘，重返零息時代，香港低息環境料將持續，有利本港樓市交投。雖然香港銀行進一步減最優惠利率的空間不大，不過拆息預計續於低位徘徊，觀乎今月初美國減息0.5厘，與樓按掛鈎的1個月港元拆息反覆下調。美國再度減息，預計將繼續推低港元拆息，有助紓緩置業人士供樓負擔。

美國短時間內連環減息，預期對物業市場持續帶來正面作用，月初美國減息0.5厘後，有大型新盤隨即登場，市場需求熱切之下，首輪銷售錄得不俗成績，帶動一手交投增加。

疫情對樓市交投造成一定打擊，上月份三大辣稅包括額外印花稅(SSD)、買家印花稅(BSD)及雙倍印花稅(DSD)交易共錄得835宗，按月跌近4成，創2014年7月有紀錄以來新低，反映疫情影響買家及投資者入市步伐。

政府過去推出不同程度的辣招，是為打擊投資「炒樓」，但同時降低業主放盤意欲，變相令整體市場供應減少，建議政府適時撤辣，在低息環境下，政府宜取消壓力測試，並分階段放寛樓價1,000萬元以上按揭成數，全面提升二手市場流通率，助市民置業安居。

香港置業行政總裁 李志成

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