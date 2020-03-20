半日沽空金額86億元　騰訊佔15%

半日共有585隻股份被沽空，涉及金額86.19億港元，佔大市成交11.61%。騰訊沽空金額13.56億元，佔沽空總額15.73%；中國平安沽空金額4.89億元，佔沽空總額5.68%；建設銀行沽空金額4.35億元，佔沽空總額5.05%；阿里巴巴沽空金額4.29億元，佔沽空總額4.99%；友邦保險沽空金額3.38億元，佔沽空總額3.93%。

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