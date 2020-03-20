港匯高見7.755　逼近強方兌換保證水平

港元匯價趨強，周五(20日)中午高見7.7556，進一步逼近強方兌換保證水平，當觸發強方保證時，香港金融管理局會向銀行買入美元、沽出港元。

事實上，近日港元拆息趨升，反映港元流動性略緊。財資市場公會資料顯示，1個月期拆息連續6日上揚，周五報1.83厘。

香港金融管理局副總裁李達志周四(19日)撰文指，在聯繫匯率制度下，港元同業拆息水平會受到美元息率影響，令近日港元拆息企穩。以1個月期的拆息為例，形容目前1至2厘的水平不算太高，至於隔夜拆息大多保持在1厘左右，到了下午當銀行較爲確定當天的支付需要後，隔夜拆息往往更會顯著下調。

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