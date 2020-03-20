國泰4及5月削減96%客運網絡運力

國泰航空將營運各每周3班航班往返香港及12個目的地，包括：倫敦(希思路)、洛杉磯、溫哥華、東京(成田)、台北、新德里、曼谷、雅加達、馬尼拉、胡志明市、新加坡及悉尼。國泰港龍航空將營運各每周3班航班前往3個航點：北京、上海(浦東)和吉隆坡。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，集團的全球航空業現正面對空前嚴峻的挑戰，集團必須採取艱難但果斷的措施。多國實施旅遊限制已令顧客出遊愈加困難，需求急劇下滑，集團迫不得已大幅削減環球網絡客運運力。

集團指出，能否維持這些基本客運航班，將取決於世界各地政府會否實施更多旅行限制，這將進一步影響客運需求。

另外，國泰航空旗下的廉價航空公司香港快運亦宣布，下周一(23日)起至4月30日暫停所有航班營運，航空公司將密切留意疫情發展，計劃於5月1日恢復航班營運，而官網亦繼續出售5月起出發的機票。快運表示，因應疫情，25條亞洲航線當中，共有23條航線逾2,000個航段經已取消。

暫停營運期間，快運會將機組人員原先分配於今年較後時間放取的年假提前於4至6月期間放取，以確保恢復航班營運時備有足夠前線人手應付需求。公司亦已採取多項措施確保企業營運資金充裕，其中包括控制成本、凍結職位招聘、協調供應商，以及推行「特別無薪假計劃」，藉此減輕疫情對企業財政所造成的影響。快運行政總裁吳潔文稱，公司有超過96%的同事參加了「特別無薪假計劃」。

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