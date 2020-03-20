【有危有機？】港股好抵買？基金開始布局？專家有話說…

外電報道，全球金融市場巨幅震盪，香港股市估值跌至歷史新低，對一些中長期投資者來說，港股已極為便宜，難以錯過。

恒生指數市帳率當前在0.93倍，接近彭博自1993年有數據以來的最低，這也是第三次出現市帳率跌破1。彭博數據顯示，恒指在1998年8月和2016年1至2月市帳率跌破1之後，均開啟反彈走勢，上升周期為一年半至兩年之久。

周四(19日)恒指失守22,000點之後，港股今日跟隨美股反彈，恒指一度重上22,600點水平。外電引述霸菱資產管理(亞洲)大中華投資主管Khiem Do表示，恒指市帳率跌至1倍或更低時，通常意味着是一個中期買入點，該公司旗下規模為12.6億美元的霸菱香港中國基金上周加倉了港股。他又表示，恒指市帳率「破1」後，距離底部或已不遠；加上恒指較低的市盈率和較高的股息率，對於6至12個月的中期投資者而言，估值非常有支持力。

此外，在市場動盪前提高了現金比例的East Capital Asia Ltd.組合投資經理Francois Perrin最近也正積極買入。

彭博總結市盈率、市帳率及股息率等數據給出的估值評分顯示，在全球主要已發展市場中，恒指吸引力排名第一，估值評分在1.23，遠高於第二名英國富時100指數的0.25。恒指最新市盈率約9倍，股息率約4.7%。

Khiem Do指出，香港的現金利率為零，10年期債券殖利率低於1%，如果股息率保持在4%左右，相較於債券將頗具吸引力。他預期未來2至3個月內，如果恒指顯示出企業盈利在今年上半年見底，那麼接下來的18個月內，恒指將會強勁反彈。

新冠肺炎疫情令飽受社會動盪的香港企業雪上加霜，香港2月份失業率大幅升至近十年來的最高水平。全球疫情蔓延勢頭未止，雖然港股已跌入史上最便宜的區域，也有基金經理採取謹慎態度。外電引述西京投資基金經理Yang Yan表示，儘管歷史上市帳率「破1」後恒指都會反彈，惟接下來的季度幾乎看不到甚麼好消息。她建議保持較低的淨好倉，並認為不確定因素還包括2020年的港股公司盈利表現。

報道又引述對沖基金經理豐盛金融集團資產管理部董事黃國英認為，現在其他地方都比中國危險，中國已經開始正常化上班。他表示，近期已將內地和香港股票的倉位佔比由40%左右提升至70%左右，其中以中資股為主，而美股倉位降至百分之十幾。

恒生中國企業指數的市盈率較恒指、MSCI香港指數為低，最新僅7.2倍，徘徊在逾三年低位；恒指的市盈率約9倍，香港本地股佔權重較高的MSCI香港指數在11.7倍。低估值吸引了內地資金通過港股通的淨買入上周創下歷史新高。

外電引述美港資本合伙人張李衝表示，可以看到目前內地資金流入港股是非常大的，該公司目前不會減倉，必要的話甚至賣出一部分A股來買港股，這不是說不看好A股，只是說現在港股性價比更高，很多公司的派息率也超過了10%，主要是中資股。

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