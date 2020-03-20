美元強勢 專家料人民幣未來或下試7.2

市場避險緩和，美匯指數回吐，帶動人民幣匯價反彈，在岸人民幣(CNY)最新報7.0870兌每美元，按日回升40點子，而離岸人民幣(CNH)則報7.1072，每百港元兌91.1元人民幣。

近日國際市場全面拋售資產，以獲取美元流動性，推動美匯指數急速上漲，曾拖累離岸人民幣一度失守7.16關口，逼近歷史低位7.1965。豐業銀行策略師高奇稱，若美元繼續轉強，離岸人民幣可能跌穿7.2，但相信人民幣兌一籃子貨幣仍然強勢。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，全球市場呈現「現金為王」的主旋律，驅使投資者紛紛換取美元現金，人民幣難以獨善其身，未來或下試7.2。惟相信基本面相對有優勢下，人民幣大跌機會不大。

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