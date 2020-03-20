【專家樓評】黃詠欣：疫市放無薪假　申請樓按要點做？

疫情持續下各行各業都大受打擊，有部分公司開始安排員工放無薪假期，不論固定收入或佣金收入人士都會出現收入不穩的狀況，如現時要申請按揭的話，的確會對按揭批核造成一定影響。

銀行對於佣金收入的申請人，若果申請8成以下的按揭，就算公司有沒有安排放無薪假，都會依照過去6個月入息的平均數及過去一年稅單的平均數計算，取其低者為準。但若申請高成數按揭時，按保公司有機會擔心申請人已被解僱，因此或會要求申請人出示最近一期糧單及薪金入帳，以證明仍然在職。

至於固定收入的申請人，銀行會計算其最近3個月的薪金，由於每間公司無薪假的安排各有不同，若果公司安排在最近3個月每月放數天無薪假，便會以放假後的薪金作計算，不過如證明無薪假的安排結束，薪金已回復正常而又能提供證明的話，則有機會用原來的薪金去計算。

但如在最近3個月裏只是其中一個月安排放無薪假，銀行則會向申請人索取最近期的文件以證明現職仍然穩定，這樣就有大機會依照原來的薪金去計算而不受無薪假所影響。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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