京信通信：料國內訂單下月有恢復性增長

國內方面，霍稱，出貨量由於農曆新年假期之延長和疫情影響略有減少，惟海外方面的增長令到疫情對整體出貨有限，對於中國疫情緩和及國內訂單趨勢維持樂觀。總裁徐慧俊補充，京信迄今沒人感染新冠肺炎，產能快速恢復，預測國內訂單下月會有恢復性的增長，海外訂單亦保持良好態勢，而研發工作亦透過遙距辦公進行，進度亦理想。

另外，儘管京信去年扭虧為盈並恢復派息，惟其「運營商電信服務」業務錄得稅前虧損擴大接近1億元或1.38倍。

首席財務官張飛虎指，這涉及京信收購的老撾中小電訊商ETL，但公司於ETL的持股只有51%，對於股東應佔盈利的影響減半。而且ETL多蝕的約1億元，其中6,000多萬元是利息，經已合併在集團合併報表的利息支出一項裏，因此ETL的虧損對於公司盈利影之響其實只有約2,000萬元，「可以承擔」。

張飛虎又說，ETL去年第4季在推出4.5G網絡商用，獲取客戶需時，相信其收入今年會有更好增長，繼而縮窄虧損，減少對集團報表的影響。至於亞太地區去年收入減少，他重申是因為印度4G網絡建設2018年是高峰，造成基數較高，而印度以外的國際市場仍有良好增長，對未來發展亦有信心。

就京信主要客戶之一的愛立信去年完成收購德國天線生產商Kathrein，霍東齡指，京信的研發投入比Kathrein多，尤其是5G方面，京信與愛立信還在擴大合作。

徐慧俊稱，京信雖然說是全球第二大的流動基站天線供應商，但在國外的滲透率還有很大提升，將來會繼續加緊與全球主流電訊商的合作。

被問到有關西方國家對中國通訊商不信任感上升，霍東齡強調，相關衝突對於京信的影響還很小，原因是一直保持研發水平及與合作夥伴的良好關係。徐慧俊指，公司於5G時代會繼續推進數據保護方面的工作，遵守法規。

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