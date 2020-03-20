京信通信：預期5G收入增長速度加快
2020年03月20日 13:28
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(Getty Images圖片)
京信通信(02342)主席霍東齡指，5G只是剛剛開始投入商用，佔集團去年收入約1成，預期5G收入增長速度會加快。總裁徐慧俊期望，今年產品競爭力、市場佔有率及品牌影響力要全面大幅領先同業，預期5G在天線系統的收入貢獻會擴大。
徐慧俊指，技術門檻高的天線收入佔比提高，連同控制生產成本一同推動整體毛利率提高近4.98個百分點至30.73%。京信會密切關注行業發展，尤其會着眼於發展邊緣計算等等5G與行業結合的綜合解決方案。
首席財務官張飛虎指，4G和5G網絡會長期並存，這涉及4G、5G一體的天線的需求，4G及5G用戶總和要到2030年始超過4G的高峰。他提到，5G很多應用會在室內，京信會因應樓宇、隧道及場館等不同應用場景，度身製作不同款式的天線，讓客戶以較低成本完成網絡覆蓋。
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