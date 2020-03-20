新冠肺炎：渣打荃灣眾安街分行有員工確診

渣打銀行(香港)表示，今早接獲一名員工通知其初步確診感染新型冠狀病毒。該員工於荃灣眾安街分行工作，目前正接受治療。

該員工於周末出席一私人聚會，有出席該聚會的人士其後證實確診感染新型冠狀病毒。該員工3月16日休假，3月17日回分行工作，翌日感到不適並留家休息，求醫後於今早初步確診。

渣打已就事件通知員工，該分行之員工即日起自行隔離14日。該行亦正聯繫與該員工有密切接觸的客人，提醒他們採取預防性安全措施。銀行會為有關分行進行徹底清潔消毒，並會暫時關閉直至另行通知。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626