二手成交：御皇庭兩房戶減至613.8萬元沽

中原徐家倫表示，上水御皇庭2座高層C室兩房戶，實用面積454方呎，坐向東南，業主原叫價620萬港元，有買家一度還價至600萬元，最後追至613.8萬元成交，呎價13,520元。

原業主於2012年4月以298萬元購入單位，現轉售帳面獲利315.8萬元，單位升值超過1倍。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626