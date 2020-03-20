二手成交：御皇庭兩房戶減至613.8萬元沽
2020年03月20日 13:52
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中原徐家倫表示，上水御皇庭2座高層C室兩房戶，實用面積454方呎，坐向東南，業主原叫價620萬港元，有買家一度還價至600萬元，最後追至613.8萬元成交，呎價13,520元。
原業主於2012年4月以298萬元購入單位，現轉售帳面獲利315.8萬元，單位升值超過1倍。
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