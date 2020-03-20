旺角麥花臣匯一房戶減至768萬沽 逾4年帳蝕7%

利嘉閣陳震宇表示，旺角麥花臣匯1A座高層B室，實用面積約432方呎，採一房設計，外望樓景。單位原叫價800萬港元，經議價後，減價32萬或約4%，終以768萬元沽出，折合實用面積呎價約17,778元。

據悉，原業主約於2015年7月以約829.2萬元購入上述單位。持貨不足5年，現轉手帳面蝕讓61.2萬元或約7%離場。

陳指出，上述為該盤本月首宗二手成交個案，屋苑暫有約55個放盤，最低入場價由790萬元起。

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