二手續冧！北角寶城閣高層減價一成　558萬沽

中原林龍南表示，北角寶城閣高層單位，實用面積318方呎，開放式房間隔，望市景。業主半年前放盤，叫價620萬港元，最終願大幅減一成或62萬，以558萬元將單位易手，呎價17,547元。寶城閣去年8月連天台單位曾以719萬元沽出，是次成交較連天台單位平22%。

他指出，單位現時以14,500元租出，租金回報3.1厘。原業主於2016年 月以416.8萬元買入單位，持貨4年，帳面獲利141.2萬元，單位升值34%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626