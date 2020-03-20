灣仔嘉薈軒一房月租減至兩萬 創近一年新低

中原陳偉華透露，灣仔嘉薈軒低層9室，實用面積424方呎，一房間隔，望樓景。業主叫租25,500港元，放盤近4個月，最終以20,000元租出，呎租47元，成交租金創屋苑一房戶近一年的新低。

他指出，原業主於2013年2月以868萬元買入單位，持貨7年，租金回報2.8厘。

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