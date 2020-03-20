粉嶺馬適路項目擬加大地盤　洋房倍增至50幢

馬適路美景新邨以東一幅鄉村式發展用地，去年獲准興建洋房及社會福利設施(安老院)，申請人現提出加大發展地盤面積，洋房數目由22座增至50幢。

城市規劃委員會資料顯示，最新方案佔地約107,502方呎，較獲核准計劃增加9,569方呎或約9.8%，擬議地積比率0.8倍，該洋房項目亦會提供60個安老院床位，總樓面約86,001方呎，住宅樓面佔約74,798方呎。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626