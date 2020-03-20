粉嶺馬適路項目擬加大地盤 洋房倍增至50幢
2020年03月20日 14:25
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馬適路美景新邨以東一幅鄉村式發展用地，去年獲准興建洋房及社會福利設施(安老院)，申請人現提出加大發展地盤面積，洋房數目由22座增至50幢。
城市規劃委員會資料顯示，最新方案佔地約107,502方呎，較獲核准計劃增加9,569方呎或約9.8%，擬議地積比率0.8倍，該洋房項目亦會提供60個安老院床位，總樓面約86,001方呎，住宅樓面佔約74,798方呎。
申請人認為，上述申請符合政府房屋及社會福利政策，較早前獲許可的規劃方案用途相同，有助增供應及善用土地資源。據了解，該地盤由萊蒙國際(03688)或有關人士持有。
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