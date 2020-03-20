柏蔚山複式逾1.16億沽 呎價逾5.1萬破頂
2020年03月20日 14:37
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柏蔚山
豪宅新盤特色戶售價不斷出創新高。新世界發展(00017)旗下北角柏蔚山剛再以招標形式沽出頂層複式戶，單位為3座33樓及35樓D室，實用面積2,282方呎，成交價逾1.16億港元，呎價5.12萬元，創項目歷來新高紀錄。
項目由開售至今，累售590伙，佔可售單位逾96%，套現逾147億元。
同系樓盤近日屢錄大額成交，自2月份起，柏蔚山以大額連沽5伙四房或複式戶。清水灣傲瀧則沽出13伙複式或三複式戶，連同元朗瑧頤，集團3盤合共套現約17億元。
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