柏蔚山複式逾1.16億沽　呎價逾5.1萬破頂

項目由開售至今，累售590伙，佔可售單位逾96%，套現逾147億元。

同系樓盤近日屢錄大額成交，自2月份起，柏蔚山以大額連沽5伙四房或複式戶。清水灣傲瀧則沽出13伙複式或三複式戶，連同元朗瑧頤，集團3盤合共套現約17億元。

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