新冠肺炎：華興證券大削今年中國經濟增長至3.5%

新冠肺炎進一步蔓延，影響生產、投資、消費及進出口。華興證券研究部下調中國今年經濟增長，首季由增長4.1%下調至衰退5%；全年削減2.1百分點至增長3.5%。

該行提到，最壞情況下，中國首季GDP或衰退7.5%，全年僅增長2.8%；最樂觀首季僅衰退2%，全年增長4.3%，但仍較年初預測有所下調。不過，該行仍期待經濟在政策刺激和需求壓抑的推動下，於下半年出現「V形」反彈。

華興證券宏觀及策略研究主管龐溟認為，目前宏觀政策的首要重點是穩就業，基於對其對經濟刺激、企業資本支出及消貴者支至為重要，故中國當局可能接受GDP增長速度暫時放緩。

他認為，在全球經濟放緩、全球供應鏈擾動、內外需疲弱等因素影響下，基建投資的拉動作用將更重要。

該行指出，目前地方債尤其是專項債的發行節奏加快，但總體規模尚未有顯著增長，而預算赤字率和基建規模還有一定的提升空間，並側重於5G基建、高速鐵路和軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等七大「新基建」範疇。

華興證券的科技硬件和軟件行業分析師認為，「新基建」加速，將利好5G+雲產業鏈、數據中心、基礎設施及服務等板塊。

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