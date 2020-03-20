【fb直播】全球放水　港股有救？

2020年03月20日 15:54
  • 東網電視
    更多新聞短片
    環球聯手「放水」救市，有傳內地會推數萬億元銀彈救經濟，消息利好港股，恒指周五(20日)重上兩萬二關，跌勢喘定未？下周應該有咩因素要留意？
    國際油價反彈，帶動三桶油周五(20日)做好，有貨的投資者係咪先走為快？抑或等埋中石油(00857)和中石化(00386)下周業績再決定？
    另外中華煤氣(00003)去年少賺兩成五，並且削減派發紅股，由以往的「10送1」改為「20送1」，股價周五(20日)低開近6%，公司削紅股政策後，中華煤氣吸引力不再？
    5G概念股京信通信(02342)去年扭虧為盈賺1.52億元，加上內地加快5G步伐，京信通信可以看高一線？
    《東網Money 18》搵嚟銀河證券業務發展董事羅尚沛為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！
    詳情請click入以下連結度睇啦！
    1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/onccnews/
    2.《東網Money 18》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/money18
    －－－－－－
    Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
    電話：6810 2200
    WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
    網址：https://www.e-hse.com/
    Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
    電話：5133 0626
    WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
    網址：https://www.sakura-global.com/
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！