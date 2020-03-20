【fb直播】全球放水 港股有救？
2020年03月20日 15:54
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環球聯手「放水」救市，有傳內地會推數萬億元銀彈救經濟，消息利好港股，恒指周五(20日)重上兩萬二關，跌勢喘定未？下周應該有咩因素要留意？
另外中華煤氣(00003)去年少賺兩成五，並且削減派發紅股，由以往的「10送1」改為「20送1」，股價周五(20日)低開近6%，公司削紅股政策後，中華煤氣吸引力不再？
5G概念股京信通信(02342)去年扭虧為盈賺1.52億元，加上內地加快5G步伐，京信通信可以看高一線？
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