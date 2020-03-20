深水埗公屋南昌邨145呎一房戶　月租8千元

香港置業張志豪表示，深水埗公屋南昌邨昌遜樓中高層3室，1房間隔，向東南望公園景，實用面積約145方呎。業主以約8,500港元放租2個月後吸引區內客洽詢，雙方議價後減價500元，以8,000元租出，實用呎租約55.2元。

據悉，新租客為夫婦，心儀單位價錢相宜兼家電齊全，故睇樓一次即決定承租。

資料顯示，業主於2019年11月以自由市場價約200萬元購入上述單位，現享回報約4.8厘。

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