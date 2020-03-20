【唔好開心住】二手樓價指數結束連跌4周頹勢 不過...

由代理編制的二手樓價指數最新回升，結束之前連跌4周的頹勢，但不代表樓市企穩，因數據未反映新冠肺炎疫情擴散至全球的影響。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL報175.41點，按周升0.8%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.03點，按周升0.96%。CCL及CCL Mass同樣終止了4周連跌。CCL(中小型單位)報175.88點，按周升0.88%，結束3周連跌。CCL(大型單位)報173.03點，按周升0.34%，連升2周共0.46%。

新界西CCL_Mass連跌4周，跌幅一周大一周小，走勢持續向下。反映在用家市之下，樓價的下調訊號明確。受疫症打擊，全球經濟放緩，環球股市大幅波動，預期CCL繼續下試170點水平。3月15日美國聯儲局再減息1厘及重啟量化寬鬆計劃，對香港樓市的影響將於4月上旬公布的CCL才開始反映。

新界西CCL_Mass最新報160.55點，創53周(即2019年3月以來)新低，按周跌0.48%，連跌4周共3.38%。其他三區指數本周錄得升幅。港島CCL_Mass報184.57點，按周升2.26%，連升2周共3.05%。九龍CCL_Mass報173.21點，按周升0.97%，結束2周連跌。新界東CCL_Mass報187.54點，按周升0.87%，連升2周共0.99%。

本周四大整體指數齊升，是6周以來首現。反映財政預算案當周市況，政府宣布香港按揭證券公司推出定息按揭計劃，二手買賣增加，樓價短暫止跌。肺炎疫情於全球擴散，拖累香港樓價持續下跌，相信CCL跌勢未止。

新春後5周計，CCL累跌1.92%，CCL Mass累跌1.41%，CCL(中小型單位)累跌1.67%，CCL(大型單位)累跌3.20%。九龍累跌2.65%，新界東累跌0.26%，新界西累跌2.40%，港島累升0.35%。

今天(2020年3月20日)公布的指數，根據2020年3月9日至3月15日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有八成的交易是在2020年2月24日至3月1日簽臨時買賣合約，是新春後第5周市況。

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