【市後重點睇】金油回升　道期飆逾700點

2020年03月20日 16:15
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    美匯指數回落至101.417，港匯見7.757，離岸人民幣(CNH)回升至7.068，美元兌日圓處109.59，歐元報1.0776，英鎊報1.18。金價漲至每安士1,516美元。布油重上每桶30美元，紐油升抵27美元。道指期貨抽升逾700點。
    ●市傳內地將推規模達「數萬億」的財政刺激措施，港股顯著反彈，恒生指數以全日高位22,805點收市，升1,095點或5.05%。國企指數重上9,000點大關，收報9,118點，升559點或6.53%。主板成交1,712億港元，港股通淨買入51.1億元。。金融股為升市火車頭，滙豐控股升5.4%。https://bit.ly/33vuzUL
    -中華煤氣減派紅股兼看淡前景，股價曾瀉逾10%。
    ●A股快報：三大指數升逾1%，全周累挫4至6%。https://bit.ly/399O5Hj
    ●亞洲股市：韓股反彈7%，全周累挫11%。https://bit.ly/3a70JIC
    ●【新冠肺炎】
    -惠譽料疫情令全球GDP蒸發6.6萬億元。https://bit.ly/390sJME
    -渣打荃灣眾安街分行有員工確診。
    ●【全球救市】挪威央行減息0.75厘，至0.25厘。
    ●【有危有機？】港股好抵買？基金開始布局？專家有話說...https://bit.ly/2Uke35G
    ●【股民熱話】幾時先至可以瞓身入市撈貨？https://bit.ly/3a1LWPk
    ●【港股格局】
    -姚浩然料反彈首個阻力在22500點。https://bit.ly/3a1NTeC
    -彭偉新指瞓身買股未是時候。https://bit.ly/2U2AM7n
    ●【大師睇市】最壞情況或已反映！https://bit.ly/2UlVRsz
    ●【即市分析】港燈跌到咩位最值博？https://bit.ly/2J0RFZN
    ●【專家點評】
    -古勝：吼買騰訊，不妨等埋首季業績。https://bit.ly/33ERZak
    -陳蓓敏：舜宇光學有反彈空間。https://bit.ly/33zZPBL
    -管泓姿：美股跌近3成，長線建倉夠值博。https://bit.ly/2xVoV2r
    ●胡潤：全球房地產富豪54%來自中國，許家印蟬聯首富。https://bit.ly/2xMW0xk
    ●【深度解構】全球經濟停擺，空姐悲慘轉行做超市？https://bit.ly/2wfa6aF
    ●美國股災預言家：華爾街玩完！別再妄想經濟擴張直到永遠。https://bit.ly/3dhj6wk
    ●國泰4及5月削減96%客運網絡運力。https://bit.ly/3bi1i2B
    -香港快運下周一起至4月底暫停所有航班營運。https://bit.ly/2IY4sMN
    ●【外匯點評】陳正犖：美元兌日圓或邁向100關。https://bit.ly/2Qzu1Ie
    ●【股匯攻略】黃金仲未買得住。https://bit.ly/2WsbWzu
    ●【人民幣速遞】
    -美元強勢，專家料人民幣未來或下試7.2。https://bit.ly/3diup7t
    -人民幣兌每美元中間價跌至7.1052，創12年來新低。
    ●人行100億人民幣6個月期央票下周四在港投標。人行貸款市場報價利率意外維持不變。
    ●港匯高見7.755，逼近強方兌換保證水平。https://bit.ly/39byyak
    ●港元拆息︰隔夜息跌至0.69厘。https://bit.ly/2Wwk6Xw
    ●【果粉注意】蘋果公司也限購？iPhone只可買...https://bit.ly/392zKwj
    ●【唔好開心住】二手樓價指數結束連跌4周頹勢，不過...https://bit.ly/2WukwxK
    ●【專家樓評】
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