【市後重點睇】金油回升 道期飆逾700點
2020年03月20日 16:15
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美匯指數回落至101.417，港匯見7.757，離岸人民幣(CNH)回升至7.068，美元兌日圓處109.59，歐元報1.0776，英鎊報1.18。金價漲至每安士1,516美元。布油重上每桶30美元，紐油升抵27美元。道指期貨抽升逾700點。
●市傳內地將推規模達「數萬億」的財政刺激措施，港股顯著反彈，恒生指數以全日高位22,805點收市，升1,095點或5.05%。國企指數重上9,000點大關，收報9,118點，升559點或6.53%。主板成交1,712億港元，港股通淨買入51.1億元。。金融股為升市火車頭，滙豐控股升5.4%。https://bit.ly/33vuzUL
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