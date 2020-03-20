【市後重點睇】金油回升　道期飆逾700點

美匯指數回落至101.417，港匯見7.757，離岸人民幣(CNH)回升至7.068，美元兌日圓處109.59，歐元報1.0776，英鎊報1.18。金價漲至每安士1,516美元。布油重上每桶30美元，紐油升抵27美元。道指期貨抽升逾700點。

-中華煤氣減派紅股兼看淡前景，股價曾瀉逾10%。

●【新冠肺炎】

-渣打荃灣眾安街分行有員工確診。

●【全球救市】挪威央行減息0.75厘，至0.25厘。

●【港股格局】

●【專家點評】

●【人民幣速遞】

-人民幣兌每美元中間價跌至7.1052，創12年來新低。

●人行100億人民幣6個月期央票下周四在港投標。人行貸款市場報價利率意外維持不變。

●【專家樓評】

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