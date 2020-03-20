活化工廈！沙田捷和實業大廈擬全幢改裝商業用途
2020年03月20日 16:39
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再有業主部署活化旗下工業大廈，沙田小瀝源路8至14號捷和實業大廈及捷和中心，業主申請全幢改裝作寫字樓及零售等用途。
城市規劃委員會資料顯示，上址佔地約82,540方呎，現劃為「工業(1類)」地帶，申請人計劃改裝為兩幢6層高商業樓宇，包括用作藝術工作室、資訊科技及電訊業、設計及發展中心等用途，總樓面約288,885方呎。
申請人認為，有關計劃與政府活化工廈意向一致，亦與鄰近環境協調，有助提供就業機會及樓宇質素。
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