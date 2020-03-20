【全球攬炒】內地半數餐飲及消費企業恐撐不到半年
2020年03月20日 16:46
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(Getty Images圖片)
外國傳媒引述數據及50家上市公司報告指出，受疫情影響，中國消費者不願外出用餐，改為「住家飯」，令餐飲業處於最悲慘狀態，業界約60%左右無法負擔員工薪水和租金成本。
此外，有數據顯示，在珠寶和服裝公司中，除非需求急劇反彈，否則大約一半的中國上市零售商，會在6個月內面臨倒閉風險。
報道提到，中國大型火鍋連鎖店海底撈約有數億美元資金，最多可支持約9個月業務，安踏體育和周大福珠寶可支持6個月營銷費用，這意味着其他中小企可支撐的費用將不超過半年。
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