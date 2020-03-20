興證國際發盈警
2020年03月20日 16:46
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興證國際(06058)發盈警，預期截至2019年12月31日止全年度會錄得虧損約4.62億港元，主因是香港經濟遭遇2009年經濟衰退以來最差的局面，去年第3季度已步入技術性下滑，香港經濟面對重大挑戰，資本市場持續低迷，交易量下滑，導致公司經紀業務收入下跌；集團於2019年度就保證金貸款產生之應收帳款的預期信貸虧損。
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