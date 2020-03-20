新冠肺炎：樂聲電子董事總經理確診

集團正與衞生防護中心緊密合作，以確保曾與李本智接觸的員工及商業夥伴得知有關消息。為了保障員工，同時不影響商業運作，已採取謹慎的防禦措施。

李本智症狀相對輕微，並不影響公司業務。公司將密切監察情況，並在有需要時提供進一步更新。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626