新冠肺炎：樂聲電子董事總經理確診
2020年03月20日 16:51
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樂聲電子(00213)公布，董事總經理李本智於3月19日對新型冠狀病毒測試呈陽性反應。他目前情況穩定並在本地醫院接受治療。公司的辦公室已由一間專業公司進行徹底清潔及消毒。
集團正與衞生防護中心緊密合作，以確保曾與李本智接觸的員工及商業夥伴得知有關消息。為了保障員工，同時不影響商業運作，已採取謹慎的防禦措施。
李本智症狀相對輕微，並不影響公司業務。公司將密切監察情況，並在有需要時提供進一步更新。
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