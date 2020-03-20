利豐去年轉賺1700萬美元　預告2020年挑戰多

集團營業額下跌10.1%至114億元，主要是因為客戶持續去庫存、破產及店舖倒閉，以及供應鏈解決方案業務的客戶更替及非策略性客戶的退出。

至於集團在2019年錄得公司股東應佔淨溢利1,700萬元，而2018年則虧損1,300萬元，當中包括3大產品業務的已終止經營業務(主要來自2018年首3個月)的經營虧損2,200萬元以及已終止經營業務最終出售虧損1.14億元。

展望未來，集團表示，數年供應鏈將繼續受不明朗環球貿易局勢影響。雖然中美簽署首階段貿易協議的結束為緊張局勢帶來喘息空間，但由於目標及談判時間表仍未設定，預計中美達成第二階段協議可能會更為困難。企業把生產遷離中國，除了由於關稅上調，也可歸因於中國從生產出口國轉型至高科技增值服務供應國的策略。集團相信此趨勢將會持續，愈來愈多零售商追求更多元的供應鏈網絡。面對着宏觀經濟和地緣政治不斷帶來的挑戰，集團計劃繼續透過覆蓋環球超過50個經濟體系的網絡，以協助客戶駕馭複雜的供應鏈，並提升其採購和生產策略。

2020年，集團預期地緣政治不穩將會加深，並進一步影響環球供應鏈。不論是上游原材料採購，還是下游生產和出貨，整個供應鏈也需重新連接和徹底轉型。這將為集團帶來更多短期挑戰，並可能為環球貿易製造混亂。

草擬此年報之時，2019冠狀病毒已傳播到全球100多個國家，而且這種情況仍在加劇。疫情已令多個地方實施大規模的隔離及旅遊限制，導致經濟供需雙方同時中斷。中國的供應鏈正在逐漸恢復正常，但其他國家可能經歷同樣的中斷周期。全球疫情對消費者信心產生負面影響，中價及非必需消費品可能受到最大打擊。未來幾年的整體零售需求環境也可能會受到影響。由於消費者需求疲弱，零售商已經對商品進行折扣並積累庫存。他們將在未來幾個月重新評估其供應鏈。零售商由船運改為空運，以及需求疲弱將導致訂單取消，集團的毛利和營業額或會受到影響。至目前為止，2020年至今首兩個月的零售疲弱，及2019冠狀病毒的影響將為集團對2020年展望帶來更多波動和不確定性，尤其是在中國和東南亞各國經營的物流業務的前景。

集團預期，持續多年的去庫存趨勢將於2020年持續。零售業的創新為集團新推出的服務提供更多機會，但同時也為一些客戶帶來更多困擾，並有機會引致更多店鋪關閉。早前集團的部分客戶決定把供應鏈管理調回公司內部，由於這些決定完成需時，一般過渡期為數月，因此集團預計營業額將受負面影響。

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