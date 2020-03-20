【中環剝花生】香港有冇條件跟環球減息？

受新冠肺炎疫情衝擊，環球央行相繼「放水」救市，減息、量寬之聲不絕，這些排山倒海一窩蜂的量寬(QE)措施是否奏效？復甦之路又會否漫長？而在全球減息的大環境下，香港息口又有冇條件跟減？一旦跟減，對香港的經濟及樓市的影響有幾大？

今集《中環剝花生》搵嚟銀河證券業務發展董事羅尚沛，以及南方東英資產管理ETF策略師李雪恒同大家傾傾！歡迎各位加入討論及發問，詳情請click入以下連結度睇啦！

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626