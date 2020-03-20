【中環剝花生】香港有冇條件跟環球減息？
2020年03月20日 17:02
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受新冠肺炎疫情衝擊，環球央行相繼「放水」救市，減息、量寬之聲不絕，這些排山倒海一窩蜂的量寬(QE)措施是否奏效？復甦之路又會否漫長？而在全球減息的大環境下，香港息口又有冇條件跟減？一旦跟減，對香港的經濟及樓市的影響有幾大？
股票市場方面，股市近月暴瀉，做淡產品大行其道，部署上有甚麼要留意？另一方面，北水早在本月持續湧入港股，料創下中港股市互聯互通開通以來單月淨流入紀錄，到底又有無啟示？騰訊控股(00700)及建設銀行(00939)都是主要吸納對象，跟住搵食有無着數？
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