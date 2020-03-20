利豐獲馮氏股東溢價1.5倍提私有化　涉資72億元

集團指出，由於電子化對零售行業的影響，公司着力於開展重組，以將其業務重新定位並加強其競爭優勢。儘管公司已實施一系列策略轉變，以適應不斷變化的市場動態，公司的財務表現仍然受壓。此外，預期將持續的經濟阻力正對公司的業務活動產生重大不利影響。

儘管面臨持續挑戰，公司相信，其目前作出的轉型努力將需要更長的時期以進行更深入的重組，並在技術、基建設施和人才方面作出進一步投資。因應全球經濟的不確定因素，公司的轉型將涉及實施風險，而且相關裨益將需要較長時間方可實現。

要約人相信，公司的轉型在離開公眾股本市場後將能更有效地實施。要約人計劃向公司投入財務和營運資源以便振興業務發展、尋求新商機並鞏固其優越的市場地位。

GLP在物流、房地產、基建設施、融資和相關技術方面為領先的全球營運商和投資者，業績紀錄驕人，公司認為與GLP建立夥伴關係將得益匪淺。由於GLP的全球規模、多元化客戶網絡及技術能力，GLP將帶來裨益。同樣，公司的全球網絡、全球品牌及零售商間充分多元化的客戶基礎、卓越的供應鏈專長以及賣方關係，亦為GLP的業務提供互補。由於公司與GLP均有志於建立未來的數碼供應鏈，兩者建立關係將能夠利用其各自的實力以實現其共同目標。

就計劃股東而言：以具有吸引力的溢價變現其投資的好機會。該計劃向計劃股東提供以相對於公司目前市場價具有吸引力的溢價變現其股份的好機會。每股計劃股份1.25元的註銷價，代表與最後交易日在聯交所所報收市價每股0.5元相比溢價約1.5倍。

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